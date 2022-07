Mulattieri: «L’Inter è la mia squadra del cuore ma ora testa al Frosinone»

Samuele Mulattieri è passato dall’Inter al Frosinone in prestito. Il giocatore ha parlato in conferenza stampa ricordando l’amore verso i colori nerazzurri. Testa però alla squadra ciociara

FEDE INTERISTA − Mulattieri non nasconde il suo amore per l’Inter: «I miei idoli sin da piccolo erano Zlatan Ibrahimovic e Diego Milito. Non c’è un modulo particolare che preferisco. Contro riscatto Inter? Ci penso ma penso di più a far bene nel Frosinone. Anche se l’Inter è la mia squadra del cuore. Con Andrea Pinamonti non ho avuto modo di parlargli perché avevo dei giorni liberi ed ero a casa, non ero in ritiro con l’Inter».

MIGLIORARE − Mulattieri ha le idee chiare in vista del nuovo anno: «Vengo da due stagioni importanti. In Olanda sono cresciuto molto, lo scorso anno nonostante sia stato un campionato difficile mi è servito nel percorso di crescita avviato. Come sempre darò il meglio per aiutare la squadra per raggiungere i nostri obiettivi e per migliorare».

Fonte: frosinonecalcio.com