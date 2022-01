Perisic diverso da Brozovic: valutazione differente con l’Inter sul rinnovo – SI

Perisic è, come Brozovic, in scadenza al 30 giugno con l’Inter. L’esterno croato, però, a differenza del suo connazionale non è così vicino al rinnovo: ne parla Sportitalia.

SITUAZIONE DIVERSA – Per Marcelo Brozovic si attende solo l’annuncio del rinnovo con l’Inter. Nell’ultimo mese è cambiata la situazione legata a Ivan Perisic, per il quale prima non si pensava nemmeno a una trattativa. Ora le parti stanno dialogando, ma c’è distanza. Per Sportitalia la principale differenza è legata alla durata del contratto: l’esterno e il suo entourage chiedono un triennale, l’Inter non va oltre un biennale visto che Perisic farà trentatré anni il prossimo 2 febbraio. Le cifre chieste dal giocatore sono di poco inferiori a Brozovic, che rinnoverà per sei milioni più bonus per arrivare a sette. Non è ancora detta l’ultima parola, ma su Perisic qualche dubbio in più c’è.