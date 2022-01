Nandez negativo, il Cagliari lo ritrova in gruppo. Inter ancora attuale?

Anche Nandez ha superato il COVID-19. Il centrocampista del Cagliari era risultato positivo lo scorso 31 dicembre, peraltro in un momento dove aveva anche altre difficoltà (vedi articolo). Ora occhio agli sviluppi di mercato, visto che pure in questi giorni si è rilanciata l’opzione Inter.

VIRUS SUPERATO – “Tampone negativo per Nahitan Nandez: il calciatore uruguaiano è guarito dal COVID-19“. Questo il breve annuncio da parte del Cagliari via Twitter, ad annunciare la fine dell’isolamento del centrocampista. Non sarà, ovviamente, a disposizione di Walter Mazzarri stasera contro il Bologna (ore 20.45). Per Nandez, anche in questi giorni, sono proseguite le voci di mercato: si parla ancora di Inter e Napoli.