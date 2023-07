Onana in partenza per Manchester! Sommer-Inter? Un nodo − Sky

Onana sta per partire per Manchester, dove presto firmerà il nuovo contratto con lo United. Intanto, l’Inter si muove per tamponare l’assenza con Sommer

PORTE GIREVOLI − L’Inter è pronta a mutare tra i pali. Silvia Vallini, in collegamento da Milano per Sky Sport 24, illustra la strategia dei nerazzurri: «Onana in partenza verso Manchester. Non sarà semplice sostituirlo, individuati i nomi: Sommer e Trubin. Lo svizzero è una priorità, serve un altro portiere d’esperienza, possibilmente entro domenica. C’è fiducia. Lui è vincolato ad una clausola di 6 milioni, ma l’Inter cercherà di pagare di meno e di dilazionare i pagamenti. Le clausole sono da pagare in un’unica tranche. Poi Trubin che vale di più».