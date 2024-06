Okoye-Inter, situazione diversa: lista scremata e un ‘sì’ diverso

Okoye dell’Udinese la settimana scorsa sembrava essere il nome principale per la porta dell’Inter. Adesso il suo profilo si è raffreddato: Pedullà ne dà conto.

PORTIERE CERCASI – L’Inter si sta concentrando in questo inizio di mercato sulla ricerca di un nuovo portiere. Yann Sommer resta titolare, mentre Emil Audero non sarà riscattato e farà ritorno alla Sampdoria. La scorsa settimana è uscito il nome di Maduka Okoye dell’Udinese, che veniva dato come il principale per l’Inter 2024-2025. Ma, stando al giornalista Alfredo Pedullà, non è affatto così. Anzi: c’è un altro portiere che in realtà ha detto sì ai nerazzurri, sebbene ci siano complicazioni per prenderlo.

Okoye-Inter, secco no: si valutano altre strade

OPZIONE ERRATA – Il giornalista, sul proprio sito, è molto deciso e afferma che non ci sia un reale interesse per l’estremo difensore dei friulani. Okoye per lui va escluso del tutto, rispetto alle voci degli ultimi giorni. La priorità è Bento dell’Athletico Paranaense, anche perché il portiere brasiliano ha già detto sì all’Inter. Il problema è però rappresentato dal suo club, che rinuncia a chiedere la clausola fissata a sessanta milioni ma si assesta sui venti e vuole giocare al rialzo. La volontà del giocatore non è scontato che basi e per questo si è passati a Josep Martinez del Genoa, meno costoso. Con l’aggiunta di un contratto in scadenza fra un anno e una valutazione di quindici milioni abbassabile con delle contropartite tecniche. Ma il nome di Okoye, a questo punto, va scartato dal mercato dell’Inter.