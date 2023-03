Niente Inter per Iñigo Martinez: resta in Spagna

Negli ultimi giorni si è parlato di Iñigo Martinez in ottica Inter, dato che il difensore andrà in scadenza a giugno.

SPAGNA – Niente Inter per Iñigo Martinez. Il difensore 31enne spagnolo rimarrà in Spagna. Secondo quanto riporta Gerard Moreno, il Barcellona avrebbe già chiuso l’operazione, facendogli firmare il contratto. Considerando la situazione economica del club blaugrana, è stata inserita una clausola speciale. In base a questa, Íñigo, se non sarà registrato con il Barcellona, potrebbe partire in prestito a un altro club che gli garantirebbe lo stesso stipendio.