In corso in questo momento l’incontro tra Bastoni e l’Inter – SM

La situazione riguardo il futuro di Alessandro Bastoni potrebbe risolversi già nella giornata di oggi. L’Inter punta a rinnovarlo.

INCONTRO – Secondo quanto riportato da Claudio Raimondi, nell’edizione odierna di Sport Mediaset, la società nerazzurra starebbe incontrando in questo momento Alessandro Bastoni per la questione rinnovo. Queste le sue parole: «In questo momento è in corso un incontro nella sede nerazzurra per il rinnovo di Bastoni. Da una parte ci sono Marotta e Ausilio, dall’altra l’agente del giocatore. Si parte dal contratto di ora, 3,5 milioni, per arrivare a 5. Il giocatore vorrebbe un adeguamento immediato. Quel milione e mezzo che balla potrebbe essere messo come bonus alla firma. C’è ottimismo, potrebbe esserci una fumata bianca già ora. Nonostante l’interesse del City, del Chelsea, la volontà del giocatore è quella di rimanere in nerazzurro».