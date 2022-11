Musah, contatto con l’Inter! Possibile il doppio affare col Valencia

Musah in questo momento è in Qatar, visto che fa parte della spedizione degli Stati Uniti per i Mondiali. A gennaio possibile lasci il Valencia e l’Inter si è messa in contatto con chi lo rappresenta: possibile il doppio acquisto dalla Spagna.

DOPPIO COLPO – L’Inter guarda il Valencia per rinforzarsi a gennaio. A centrocampo c’è Yunus Musah, per il quale il sito spagnolo Todo Fichajes parla di un contatto già avvenuto con il suo agente. Classe 2002, è cresciuto in Italia (Castelfranco Veneto) e ha iniziato la sua carriera nelle giovanili della società locale, il Giorgione. Da tre anni è al Valencia, ora vede bene un possibile trasferimento. La cifra che il club iberico fa è di circa venti milioni di euro, mentre molto meno quella di Jesus Vazquez. Per il terzino sinistro, che rimpiazzerebbe Robin Gosens, si parla di sette milioni. L’Inter può prendere sia Musah sia Vazquez, ma vuole che la cifra finale sia inferiore ai trenta milioni.

Fonte: todofichajes.com – Francisco Gonzalez