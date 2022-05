Monza, Sensi primo obiettivo dopo la promozione in Serie A: Inter apre

Il Monza vince contro il Pisa all’ultimo respiro e conquista la promozione in Serie A, la prima della sua storia. Tra gli obiettivi principali della prossima stagione, Stefano Sensi dall’Inter.

IN SERIE A – Stefano Sensi è il primo nome nella lista del Monza per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione, la prima in assoluto in Serie A. Tornato dal prestito alla Sampdoria, l’Inter ha già comunicato al suo agente di essere fuori dai piani della società e di trovare una nuova sistemazione altrove (vedi articolo). Pronta un’offerta sostanziosa per provare ad acquistare il giocatore.