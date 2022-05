Inter, continua la caccia all’esterno mancino: piace un profilo del Monza

Inter e Monza dopo l’affare Di Gregorio potrebbero continuare a lavorare ancora insieme. Interesse nerazzurro per il laterale mancino della squadra di Stroppa

ASSE MILANO-MONZA − Il Monza è ufficialmente in Serie A dopo aver battuto nel doppio confronto il Pisa. La società del duo Galliani-Berlusconi sembra essere già molto attiva sul mercato. L’Inter lo sa bene tant’è che già un affare tra i due club è stato concluso: Michele Di Gregorio. Il portiere è diventato infatti a tutti gli effetti un giocatore biancorosso per 4 milioni di euro (vedi articolo). Occhio anche al nome di Lorenzo Pirola, sempre proprietà Inter, e grande protagonista del Monza promosso. L’asse Milano-Monza però potrebbe continuare. Ai neo-promossi piace Stefano Sensi (vedi articolo), mentre ai nerazzurri interessa il difensore brasiliano Carlos Augusto. Come riportano i colleghi di Serie B news, l’Inter avrebbe messo gli occhi sul laterale mancino, autore di un’ottima stagione al Monza. Due gol e un assist in 37 partite complessive. I nomi di Sensi e dello stesso Pirola sono due carte che l’Inter potrebbe giocare per accaparrarsi l’esterno classe ’99.