Medina, in Lens-Inter gran partita! Ausilio segna ma obiettivi altri – TS

L’Inter ieri ha giocato contro il Lens perdendo 1-0 la terza amichevole stagionale. In campo, per i francesi, c’era il difensore centrale Medina, proposto all’Inter.

APPUNTI – Diciamo che la partita vista ieri di Medina è stata pressoché perfetta. Posizionamento, difesa ma anche abilità nell’impostare e nell’accompagnare il gioco. Insomma, come sintetizza bene Tuttosport, una controfigura di Bastoni. L’Inter però, per quanto riguarda il pacchetto arretrato, cerca un altro profilo, essenzialmente un destro da fare giocare al posto di Skriniar o di de Vrij. Medina ha super impressionato dunque il nome è stato segnato da tutta la dirigenza. Ma per il momento le attenzioni sono su altri profili.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino