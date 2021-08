Mbappé pronto a sfidare l’Inter: il Real Madrid rilancia col PSG, si chiude?

Mbappé può diventare un avversario dell’Inter nel girone di Champions League. Il Real Madrid, stando a Marca, ha rilanciato l’offerta al PSG ed è pronto a trasferirsi in Spagna.

NUOVO RIVALE – Domani Kylian Mbappé dovrebbe essere annunciato come nuovo giocatore del Real Madrid. L’anticipazione la dà Marca, per quello che sarebbe un altro colpo clamoroso di questo calciomercato. L’ultima offerta, secondo il quotidiano spagnolo, è centosettanta milioni di euro più dieci di bonus, che sarà accettata dai parigini. Questo anche perché Mbappé è in scadenza di contratto fra dieci mesi. La sua intenzione è di andare ai blancos, c’era il rischio che si liberasse a parametro zero. Difficile, a questo punto, che l’attaccante finisca tra i convocati per il match di Ligue 1 di domenica col Reims. Mbappé, andando al PSG, diventerebbe un avversario dell’Inter nel girone di Champions League.

Fonte: Marca.com – José Félix Diaz