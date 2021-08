Scamacca nel mirino dell’Inter (e ci rimane), ma ora è no per due motivi – SI

Si è parlato più volte di Scamacca come obiettivo dell’Inter. Secondo Alfredo Pedullà l’interesse è reale, ma non fattibile per due motivi. Ecco quali, come riportato dal giornalista a Sportitalia.

NOME DA VALUTARE – Gianluca Scamacca è uno dei possibili partenti in casa Sassuolo, da qui al 31 agosto. Per Alfredo Pedullà, però, non verso Milano: «L’Inter lo terrà sotto controllo, è il profilo di attaccante del futuro. È il perfetto vice di Edin Dzeko, che ha trentacinque anni, ed è normale che l’Inter pensi a un’alternativa. Non ci sono le condizioni ora, perché non può fare un altro attaccante e lui vuole andare a giocare. Il Sassuolo ora sulla formula di Scamacca non vuole entrarci, perché è concentrato sulla vicenda Domenico Berardi (vuole andare via e si parla della Fiorentina, ndr) che è di fondamentale importanza».