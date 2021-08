FOTO – Ranocchia va ‘in anticipo’ su Lautaro Martinez: «Ti conosco!»

Domani in Verona-Inter tornerà a disposizione Lautaro Martinez, reduce da squalifica e infortunio. In allenamento lo ha affrontato Ranocchia, che scherza col suo compagno.

DUELLO IN FAMIGLIA – Lautaro Martinez è pronto a fare il debutto stagionale, dopo aver saltato Inter-Genoa per squalifica (e infortunio). Oggi l’argentino si è regolarmente allenato ad Appiano Gentile, domani sarà nei convocati per Verona. Nell’ultima seduta ha trovato come “avversario” Andrea Ranocchia, che certo non troverà contro al Bentegodi. “Toro ti conosco!”, il post del difensore sul suo account Instagram, con una foto dove lo anticipa con un intervento sul pallone. Ecco lo scambio fra i due giocatori dell’Inter.

