Marcos Paulo all’Atletico Madrid, sfuma l’opzione Inter: le ultime

Marcos Paulo Fluminense

Marcos Paulo, giovane attaccante del Fluminense nel mirino dell’Inter, firmerà un contratto per l’Atletico Madrid fino a giugno 2026

TWEET – A scriverlo su Twitter è Fabrizio Romano. “Marcos Paulo si unirà all’Atletico Madrid da svincolato, confermato. Lascerà il Fluminense e firmerà fino a giugno 2026 come nuovo giocatore dell’Atléti. Anche Parma e Inter erano in corsa per ingaggiarlo”.