Inter-Benevento, le possibili scelte di Inzaghi: Schiattarella recuperato – SM

Filippo Inzaghi Benevento

Inter-Benevento è in programma sabato alle 20:45. I sanniti, reduci dal pareggio contro il Torino, cercano importanti punti salvezza a San Siro. Filippo Inzaghi, tecnico dei giallorossi, recupera Schiattarella a centrocampo. Le ultime da “SportMediaset”

LA PROBABILE – Inter-Benevento si avvicina. La squadra di Inzaghi, reduce dal pareggio contro il Torino, è alla ricerca di punti importanti in chiave salvezza. Per la sfida contro i nerazzurri, il tecnico si affiderà ai migliori undici disponibili. Montipò in porta, difesa a 4 formata da Improta e Barba sugli esterni e Glik e Tuia in mezzo. A centrocampo torna Schiattarella, guarito dal Covid-19, assieme ad Hetemaj e Ionita. Dietro Lapadula, unica punta, agiranno Caprari, ex Inter, e Viola, autore di un gol nell’ultimo turno di campionato. Roberto Insigne parte dalla panchina.