Malinovskyi, proposte dall’estero e rumors sull’Inter: la volontÃ  dell’Atalanta

Malinovskyi, proposte dall’estero e rumors sull’Inter: la volontà dell’Atalanta

Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione sul futuro di Ruslan Malinovskyi, centrocampista dell’Atalanta, su cui ci sono stati anche rumors sull’Inter

SITUAZIONE – Queste le parole di Fabrizio Romano su “Calciomercato.com”. «Ruslan Malinovskyi, centrocampista dell’Atalanta che sta facendo davvero ottime cose, che è individuato come uomo perfetto per sostituire il Papu Gomez intanto in questa fase di crepe nel rapporto con l’argentino. E vedremo, in caso di partenza, se poi sarà lui davvero il titolare. Ma, tra Malinovskyi o Miranchuk, l’Atalanta si sente coperta. È molto contenta del centrocampista ucraino acquistato un anno e mezzo fa».

VOLONTÀ – Romano sulla volontà del club orobico sul centrocampista. «Dunque la volontà dell’Atalanta è quella di andare avanti con lui, anche se in estate sono arrivate delle proposte importanti dall’estero. Qualche club che era pronto ad aprire una trattativa per acquistare Malinovskyi. Atalanta che non ha mai voluto saperne, ritiene Malinovskyi un giocatore intoccabile. Ci sono stati rumors anche sull’Inter, che non mai fatto proposte reali per prendere Ruslan Malinovskyi, al centro del progetto Atalanta per il presente e per il futuro».

