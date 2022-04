Lukaku ritorna a Milano ma non all’Inter? Il Milan prova la folle strategia

Lukaku rimane l’oggetto di mercato più ambito per la prossima estate. Il suo matrimonio al Chelsea è sempre più ai ferri corti. Il Milan prova ad entrare in corsa sull’ex centravanti dell’Inter

RITORNO − Pazza idea di mercato che arriva direttamente dall’Inghilterra e precisamente dal portale Goal.com. Romelu Lukaku è finito nel mirino del Milan. L’ex centravanti dell’Inter, le cui voci su un possibile ritorno non si sono ancora placate, può ritornare a Milano ma non con la maglia nerazzurra bensì sotto le vesti rossonere. Il tutto, come riporta sempre il portale inglese, è legato ad Investcorp, il fondo del Bahrain che tra un paio di settimane rileverà il Milan dal fondo statunitense Elliott. Per avallare un’ipotetica trattativa per Lukaku, lo stesso fondo asiatico potrebbe chiedere al Chelsea di abbassare le proprie pretese sul costo del giocatore (100 e passa milioni), magari approfittando anche dei nuovi proprietari. Nonché chiedere allo stesso club londinese di pagare parte dello stipendio del giocatore ex Inter.