Pedullà: «Inter, se batti la Roma le vincerai tutte! Squadra col vento giusto»

L’Inter, dopo la vittoria nel Derby, giocherà in campionato contro la Roma per continuare la sua corsa verso lo Scudetto. In collegamento da Roma per Sportitalia Mercato, Alfredo Pedullà dice la sua sull’imminente giornata di Serie A

DECISIVA − Pedullà non ha dubbi sull’imminente weekend di campionato: «Volata? Questa giornata ha idealmente un cartello: decisiva. Se l’Inter dovesse passare contro la Roma – e non sarà semplice perché la Roma è più quadrata rispetto a prima, avrà la tendenza a vincerle tutte. Non vedo ostacoli anche per la necessità delle squadre che lottano per la salvezza. Penso che l’Inter abbia trovato il vento giusto, viaggia col pilota automatico. Il Milan con la Lazio al 10% in più di difficoltà».