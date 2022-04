Paparesta: «Inter-Milan, 2-1 regolare. Mariani? Poco convinto e pressato»

Gianluca Paparesta, ospite negli studi di Sportitalia mercato, ha fatto un intervento in merito a Inter-Milan e al gol annullato a Bennacer. L’ex arbitro dice la sua sulla valutazione di Mariani

PRESSIONE − Paparesta ritorna sull’episodio del gol annullato a Bennacer: «Il gol del Milan in Inter-Milan era regolare. Ed era regolare rispetto a tanti altri gol. Si è estremizzato al massimo la volontà di concedere il gol anche nei casi in cui certi giocatori erano veramente in fuorigioco. Mariani non era nemmeno convinto, tanta pressione di dirigenti e giocatori milanisti ed interisti. Il Var è uno strumento utilissimo, sarei stato felicissimo se ci fosse stato quando arbitravo io».