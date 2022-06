Lukaku-Inter, Zhang al momento non ha dato il suo ok! I nodi da sciogliere

Lukaku vuole ritornare all’Inter e il Chelsea ha aperto al prestito per una cifra di 10 milioni di euro (vedi articolo). Secondo quanto rivelato da The Athletic, che cita fonti italiane, l’accordo ormai imminente è stato bloccato da Zhang. Di seguito tutti i dettagli

TUTTO BLOCCATO – Romelu Lukaku sembrava ormai vicinissimo al ritorno all’Inter. Il Chelsea ha aperto al prestito per una cifra di 10 milioni di euro più l’intero stipendio a carico del club nerazzurro. Secondo quanto rivelato da The Athletic, che cita fonti italiane, il presidente Steven Zhang ha bloccato tutto. Il numero uno dell’Inter, giunto da poco in sede come documentato da Inter-News.it (vedi video), si dice contrario a pagare la cifra richiesta dai Blues e a coprire l’intero stipendio. C’era ottimismo intorno all’affare ma al momento non c’è il via libera di Zhang: in sede si lavora proprio per cercare di sbloccare la situazione.