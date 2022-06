Inter, match point Lukaku: ore decisive. Zhang punta su una cosa − Sky

Per il ritorno di Lukaku all’Inter manca pochissimo. La fumata bianca potrebbe arrivare a ore. Zhang è al lavoro per limare ancora qualcosina. Giornata di riunioni e meeting

MATCH-POINT − Matteo Barzaghi, di Sky Sport, aggiorna sulla situazione Lukaku: «Per Lukaku, oggi giornata di riunioni e meeting in casa Inter per capire come provare fino in fondo a convincere il Chelsea ancora a limare qualcosa. Se riuscisse a portarlo a termine, sarebbe un capolavoro da parte dell’Inter. Operazione perfetta in un mercato in cui l’Inter deve chiudere con un saldo attivo. Zhang vuole capire se si può limare ancora qualcosina. In arrivo un ultimo match point tra oggi o domani».