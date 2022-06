VIDEO IN – Inter, summit di mercato in corso: l’arrivo di Zhang in sede!

L’Inter cerca di velocizzare le trattative più calde, una su tutte quella relativa al ritorno di Lukaku in nerazzurro. Dopo Inzaghi (vedi video), anche il presidente Zhang è arrivato in sede. Di seguito quanto documentato dall’inviato di Inter-News.it, Roberto Balestracci

SUMMIT – L’Inter vuole regalare a Simone Inzaghi una rosa di alto livello per la prossima stagione. I nomi più caldi sono ovviamente quelli di Romelu Lukaku e Paulo Dybala. Per il belga manca solo l’ok di Steven Zhang che proprio in queste ore si trova in sede insieme al tecnico nerazzurro e alla dirigenza. Di seguito il video del suo arrivo a bordo dell’ormai famoso bolide nerazzurro.