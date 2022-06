Radu, addio all’Inter si avvicina: la Cremonese lavora per chiudere! – AP

Radu è pronto a lasciare l’Inter dove, oltre ad Handanovic, è in arrivo anche Onana. Secondo le ultime di Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di Sportitalia, la Cremonese fa sul serio per il portiere nerazzurro

OBIETTIVO – Ionut Radu è destinato a lasciare l’Inter dove rischia di trovare sempre meno spazio visto l’arrivo di André Onana a parametro zero dall’Ajax. Il portiere rumeno è un obiettivo concreto della neopromossa Cremonese: “La Cremonese lavora per chiudere un tris: Radu per la porta, Chiriches e il riscatto di Sernicola (entrambi dal Sassuolo) per la difesa”, così Alfredo Pedullà.