Lukaku, dopo il fallimento col Belgio solo l’Inter! Sarà accontentato – Sky

Lukaku ha fallito ai Mondiali col Belgio nella partita decisiva, quella di questo pomeriggio contro la Croazia (vedi articolo). Ora torna all’Inter e, secondo Di Marzio, lo farà per restare anche oltre gli accordi.

DI RITORNO – Gianluca Di Marzio, durante L’Originale su Sky Sport, aggiorna su come Romelu Lukaku supererà il fallimento col Belgio ai Mondiali. Ecco le parole del giornalista: «Penso che rimarrà all’Inter con la stessa formula del mercato scorso, quindi con un altro prestito. Credo e presumo non così oneroso dal punto di vista economico, perché l’Inter l’ha pagato otto milioni. Credo che farà leva un po’ sulle difficoltà avute quest’anno, anche fisiche, per cercare di avere un prestito a condizioni economiche più basse, se ci riuscirà. Poi si rinvierà il discorso all’estate del 2024 per l’eventuale riscatto o meno, ma Lukaku sarà accontentato e giocherà all’Inter anche nella prossima stagione».