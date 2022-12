Teotino: «Il Belgio fuori non è una sorpresa, Lukaku fuori condizione»

Teotino, ospite di Microfono Aperto su Radio Sportiva, ha parlato dell’eliminazione del Belgio dal Mondiale. Il giornalista ha poi espresso un pensiero anche sulla prestazione deludente di Lukaku.

NESSUNA SORPRESA − Il giornalista Gianfranco Teotino ha parlato della clamorosa eliminazione del Belgio dal Mondiale (vedi articolo) e della brutta performance di Romelu Lukaku. Le sue parole a Radio Sportiva dopo lo 0-0 contro la Croazia: «Il Belgio fuori non è tanto una sorpresa. Lukaku non c’è stato quasi mai, Divock Origi non è stato valutato pronto per giocare il Mondiale. Poi c’è Dries Mertens che non è più il calciatore di qualche anno fa. Inoltre l’attaccante dell’Inter è talmente poco allenato, talmente fuori condizione e talmente pesante che è normale ciò che ha combinato. Quindi per me non è stata una sorpresa che il Belgio sia stato eliminato».