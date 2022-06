Loftus-Cheek-Inter, offerto centrocampista. Nerazzurri considerano ipotesi

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese classe 1996, sarebbe stato offerto dal Chelsea all’Inter: il punto della situazione.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da SportMediaset, il Chelsea avrebbe avrebbe intenzione di cedere Ruben Loftus-Cheek e lo avrebbe offerto anche all’Inter. Il club nerazzurro starebbe prendendo in considerazione l’ipotesi di portarlo alla corte di Simone Inzaghi. Il cartellino costerebbe almeno 20 milioni di euro, una cifra troppo alta per le casse della società. Tuttavia una volta intavolata la trattativa non si può escludere che si possa arrivare a un’intesa per un prestito. L’ingaggio non spaventerebbe e per l’allenatore nerazzurro sarebbe il sostituto ideale per Matias Vecino.

Fonte: SportMediaset.it