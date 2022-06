Sugoni: «Mkhitaryan-Inter, manca ufficialità. Attesa per Sanchez e Vidal»

L’Inter è attesa da una settimana importante con l’ufficialità di Mkhitaryan. Oltre al centrocampista armeno, si attende anche lo sblocco delle cessioni di Sanchez e Vidal

SETTIMANA IMPORTANTE − Alessandro Sugoni, su Sky Sport 24, fa il punto sul mercato dei nerazzurri: «Inter-Mkhitaryan, manca firma e annuncio. In automatico ha detto si all’Inter dopo aver rifiutato la Roma. La settimana porterà l’Inter ad affrontare altri fronti come Dybala e Lukaku e vedremo se si può sbloccare qualcosa con le cessioni: Vidal e Sanchez fra tutti. Vecino, Ranocchia sono gli altri esuberi che andranno via in scadenza. L’Inter deve infatti liberare spazio per scaricare ingaggi pesanti senza dimenticare i 60 milioni di utile che dovrà fare».