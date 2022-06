Inter, rivoluzione in difesa? Oltre a Bremer spunta Senesi. Fuori in 2 − SM

L’Inter può rivoluzionare la sua difesa in vista della prossima stagione. Oltre a Bremer, nome noto da tempo, in casa nerazzurra si valuta anche Senesi del Feyenoord

MOVIMENTI DIFENSIVI − L’Inter rivoluzionerà la sua difesa? Occhio ai movimenti sia in entrata che in uscita. La settimana che sta per arrivare può essere importante per Gleison Bremer. La trattativa per il capitano del Torino sta per entrare nel vivo con l’Inter pronta all’affondo. Raggiunto l’accordo con il difensore, spetta trovare una quadra con Urbano Cairo. Al presidente granata piace Andrea Pinamonti, come possibile erede di un Andrea Belotti sul piede di partenza. Come riporta Sport Mediaset, in casa Inter oltre a Bastoni in odore di addio (Arsenal e Tottenham su di lui) non è scontata neanche la permanenza di de Vrij. Anche per questo, l’Inter si starebbe guardando attorno. Il nome nuovo è quello di Marcos Senesi del Feyenoord.