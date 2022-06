Bellanova in testa alle preferenze dell’Inter ma non come vice Gosens

L’addio di Perisic ha ridotto il numero di laterali in casa Inter. Il primo nome sulla lista nerazzurra per riempire nuovamente la casella è Raoul Bellanova. Ma il vice Gosens sarebbe un altro

SPOSTAMENTO − Inter decisa a puntare su Bellanova del Cagliari per ritrovare numericamente la quadra come numero di esterni. Perisic, ormai partito per Londra destinazione Tottenham, ha lasciato un vuoto sia tecnico che numerico assolutamente da coprire. Bellanova può essere l’uomo giusto per tamponarlo. L’acquisto però dell’ex difensore del Bordeaux non sarà considerato né un erede di Perisic né tantomeno un vice Gosens. Secondo Sport Mediaset, l’idea dell’Inter è di prendere Bellanova come laterale di destra con conseguente dislocamento di Matteo Darmian sull’out di sinistra.