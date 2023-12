Lautaro Martinez ma non solo: l’Inter ha pronti altri due rinnovi

Lautaro Martinez sarà il prossimo giocatore dell’Inter che rinnoverà il suo contratto, ma non l’unico. Dopo di lui arriveranno altri due titolari, come indica Ceccarini su TuttoMercatoWeb.

BLINDATISSIMI – Niccolò Ceccarini, rimandando alla settimana in arrivo la scelta sull’esterno, vede vicini dei rinnovi in casa Inter. Il giornalista fa il punto: “Se l’infortunio di Juan Guillermo Cuadrado complica i piani in vista della sessione invernale, sul fronte dei rinnovi la società nerazzurra può invece sorridere. Soprattutto per quanto riguarda Lautaro Martinez. Ormai il percorso è segnato e ci sono tutti i presupposti perché a breve ci sia l’accordo definitivo. Il Toro si legherà all’Inter fino al 2028. Il suo stipendio salirà fino 8 milioni di euro a stagione. In contemporanea ci saranno anche i prolungamenti di Henrikh Mkhitaryan e Federico Dimarco, rispettivamente fino al 2025 (con opzione per l’anno successivo) e fino al 2028. Insomma per tutti quanti siamo al traguardo”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Niccolò Ceccarini