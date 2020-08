Lautaro Martinez, Barcellona pronto a un assalto in casa Inter – Sun

Il Barcellona avrebbe deciso di tornare alla carica per l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez ora che si è qualificato ai quarti di finale di Champions League

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato dal sito del Sun, il Barcellona avrebbe escluso l’acquisto di Neymar. Situazione invece opposta per Lautaro Martinez. Per l’attaccante dell’Inter, su cui ci sarebbe anche il Manchester United pronto a mettere sul piatto dei nerazzurri 94 milioni di sterline, sarebbe stata decisa una nuova offensiva. Questa sarebbe stata prevista tra una settimana circa. Infatti società blaugrana avrebbe aspettato la partita di ritorno degli ottavi di finale ci Champions League contro il Napoli per effettuare un nuovo tentativo in casa meneghina. Staremo a vedere se effettivamente i catalani si presenteranno con una nuova offerta, stavolta più convincente, in mano.