Aubameyang, futuro in via di definizione: la scelta...

Aubameyang, futuro in via di definizione: la scelta dell’attaccante – Mirror

Condividi questo articolo

Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante dell’Arsenal, è stato indicato come possibile obiettivo dell’Inter in caso di addio di Lautaro Martinez

INDISCREZIONE – Ebbene ora però, secondo quanto riportato dal sito del Mirror, Pierre-Emerick Aubameyang non avrebbe scelto l’Inter come possibile meta per la prossima stagione. Niente prossimo futuro con addosso la maglia nerazzurra per lui a prescindere dal destino di Lautaro Martinez. Infatti l’attaccante gabonese avrebbe deciso di rimanere ai Gunners. Il centravanti sarebbe vicino a un accordo per il rinnovo del suo contratto prolungandolo di tre anni. L’intesa prevederebbe un ingaggio di 250mila sterline a settimana. E lo stesso giocatore avrebbe fatto intendere di essere vicino alla firma con un ‘like‘ a una profilo di tifosi su Instagram che aveva pubblicato una sua immagine con addosso la maglia della squadra londinese e la scritta. “Vi presentiamo il tuo giocatore ufficiale della stagione 2019/20 dell’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang!“.