Juventus abbandona la pista Bremer? Incontro con l’agente di Koulibaly – Sky

IN DIFESA – Anche la Juventus probabilmente farà i conti con l’uscita di un difensore importante. Secondo Sky Sport, i bianconeri vista la possibile cessione di Matthijs de Ligt, stanno dialogando con l’agente di Kalidou Koulibaly per capire la fattibilità dell’affare. Così facendo, i bianconeri potrebbero dunque abbandonare definitivamente la pista che porta a Gleison Bremer, obiettivo primario dell’Inter in difesa con il quale ha già un accordo di massima.