Vidal al Flamengo, parla Tevez: «Difficile un giocatore così in Argentina»

Vidal presto lascerà l’Inter per trasferirsi ufficialmente in Brasile, precisamente al Flamengo (vedi QUI). Di lui e del suo mancato trasferimento in Argentina ne ha parlato Carlos Tevez in un’intervista a TyC Sports.

NO ARGENTINA – Arturo Vidal ha deciso di trasferirsi al Flamengo e presto sarà ufficiale. Di lui e del suo mancato trasferimento al Boca Juniors ne ha parlato Carlos Tevez: «Vidal farebbe comodo a qualsiasi club. Ho giocato con lui ed è fortissimo. Ma è molto difficile portare un calciatore di quel calibro nel calcio argentino».

Fonte: TyC Sports