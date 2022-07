Cagliari, praticamente fatta per Franco Carboni: atteso le per visite mediche

Con Raoul Bellanova ufficializzato nuovo giocatore dell’Inter, un giovane nerazzurro farà praticamente il percorso inverso. Secondo CalcioCasteddu, Franco Carboni la prossima stagione vestirà la maglia rossoblù.

TUTTO FATTO – Franco Carboni sarà un giocatore del Cagliari. Tutto fatto con l’Inter, pronta a cedere il gioiello della Primavera in Serie B. Il classe 2003, secondo i colleghi di Cagliari, è atteso tra domani e venerdì a Villa Stuart per sostenere le visite mediche. Subito dopo si trasferirà ad Asseminello per iniziare la preparazione agli ordini di Fabio Liverani.

Fonte: calciocasteddu.it