Jordi Alba sorpreso delle voci sull’Inter! Sua intenzione un’altra

In serata è arrivata una ‘bomba’ dalla Spagna, che parlava di accordo fra Inter e Barcellona per Jordi Alba (vedi articolo). La voce ha poi avuto smentite (vedi articolo) e la radio Onda Cero fa sapere come il giocatore non era a conoscenza della situazione.

NULLA DI VERO? – Non sembra avere grosso fondamento la voce su Jordi Alba all’Inter. Dalla Spagna, la radio Onda Cero (tramite il giornalista Alfredo Martinez) informa di come il giocatore si sia sorpreso nel leggere del suo presunto trasferimento. La sua intenzione è un’altra: rimanere al Barcellona. Questo nonostante il possibile arrivo di Marcos Alonso, per il quale i catalani continuano a trattare col Chelsea. Ha due anni di contratto, vuole restare e giocarsi il posto da titolare. La dirigenza blaugrana, però, ha alcune figure che sperano in una cessione per potersi liberare del pesante ingaggio di Jordi Alba.