Pedullà: «Spero Zhang autorizzi l’arrivo di Acerbi all’Inter! Non capisco»

Alfredo Pedullà poco convinto della mossa di Zhang di non autorizzare al momento l’acquisto di Acerbi all’Inter. Il giornalista illustra anche le condizioni dell’operazione

AUTORIZZAZIONE − Pedullà non capisce la fermezza di Zhang su Acerbi: «Dubbio all’Inter. Per quale motivo Simone Inzaghi debba chiedere l’autorizzazione per il difensore nonostante questo possa arrivare praticamente senza pagare nulla. Acerbi non può permettersi di rimanere col cerino in mano perché alla Lazio non giocherebbe mai. Ha un contratto fino al 2025 da 2.5 milioni l’anno, spero che Steven Zhang autorizzi l’acquisto perché costerebbe zero». Le sue parole dagli studi di Sportitalia mercato.