Inter, terminato l’incontro con il Torino per Bremer! Presentata l’offerta – Sky

Terminata in questi minuti la cena tra Inter e Torino. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i nerazzurri hanno presentato l’offerta per acquistare Gleison Bremer.

INCONTRO TERMINATO – L’Inter dopo l’incontro di oggi tra Beppe Marotta e Steven Zhang, in serata ha incontrato il Torino per provare a convincere la società a cedere il giocatore. Presentata l’offerta dei nerazzurri per Bremer da 30 milioni più bonus più il prestito di Cesare Casadei. Il club nerazzurro non effettuerà ulteriori rilanci e aspettano una risposta dal Torino. In caso contrario il calciatore andrà alla Juventus.