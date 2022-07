Bremer, dopo l’Inter la dirigenza del Torino incontra l’agente! Ore calde – Sky

L’Inter in questi minuti ha incontrato la dirigenza del Torino per provare a convincere il club a cedere Gleison Breme presentando un’offerta (vedi articolo). Secondo quanto riportato da Sky Sport, adesso è in corso un nuovo incontro.

ALTRA RIUNIONE – Ore calde per il futuro di Gleison Bremer, che sicuramente non sarà più al Torino. Il Direttore Tecnico, Davide Vagnati, dopo aver incontrato l’Inter adesso è in riunione con l’entourage del difensore brasiliano. Presto verrà presa una decisione riguardo il suo futuro. Se non dovesse andare all’Inter sarà strada spianata per la Juventus.