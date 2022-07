Vidal dimentica l’Inter e si presenta: «Momento più felice in carriera!»

Arturo Vidal in conferenza stampa si presenta al Flamengo dimenticando già la sua esperienza all’Inter. Il centrocampista cileno non cita i nerazzurri e anzi, sottolinea che il suo momento di maggior felicità in carriera è adesso.

PRESENTAZIONE – Vidal si presenta al Flamengo e non pensa a ringraziare l’Inter in conferenza stampa: «Prima di tutto, voglio ringraziare tutti per le loro parole. mi viene la pelle d’oca! Ho sempre voluto giocare per il Flamengo. È il momento più felice della mia carriera. Vincere Libertadores è sempre stato un sogno. Voglio vincere tanto qui».