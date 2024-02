Inter, c’è un piano di calciomercato: ecco chi è l’unico cedibile – TS

Inter costretta a fare tutti i calcoli al dettaglio prima di ogni sessione di calciomercato. E in vista della prossima estate non sembrano esserci dubbi su chi sacrificare, possibilmente. Il nome dell’indiziato numero uno viene indicato anche dal quotidiano Tuttosport oggi in edicola

ETICHETTA DI “CEDIBILE” – L’Inter deve mettere nero su bianco su altri rinnovi molto importanti. In primis quello del capitano Lautaro Martinez ma a seguire anche quello di Nicolò Barella, che attende da un po’ di tempo. Le voci di mercato che potrebbero coinvolgere proprio Barella non destabilizzano l’Inter, che ha un piano ben preciso per la prossima sessione estiva. Nel caso sia necessario, il sacrificio tra i titolari dovrà riguardare l’unico arrivato all’ultima occasione utile a monetizzare. E tutte le strade portano all’esterno destro Denzel Dumfries, che è in scadenza il 30 giugno 2025 e il rinnovo è in salita. Soprattutto dopo lo stop alle agevolazioni fiscali del “Decreto Crescita” per le società calcistiche italiane. A darne conferma è il collega Stefano Pasquino sulle pagine del quotidiano Tuttosport oggi in edicola. Non si parla ancora di cifre (al ribasso?) né di potenziali acquirenti per Dumfries. L’unica certezza è che il classe ’96 olandese può già essere definito “cedibile” a differenza degli altri. E chissà che il recente acquisto di Tajon Buchanan non sia anche un ulteriore indizio in ottica di completo rinnovamento della fascia destra nerazzurra…

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino