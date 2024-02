Lecce-Inter, Inzaghi valuta quattro cambi! Anche Buchanan si candida – CdS

Archiviata la straordinaria vittoria in Champions League contro l’Atletico Madrid, ieri la ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile in vista della sfida contro il Lecce. Secondo il Corriere dello Sport, Simone Inzaghi pensa ad almeno quattro cambi di formazione rispetto l’ultimo undici titolare. Anche Tajon Buchanan potrebbe trovare più spazio.

SOSTITUZIONI – Nella giornata di ieri i nerazzurri sono tornati ad allenarsi ad Appiano Gentile in vista di Lecce-Inter in programma domenica alle 18. Ancora nessuna indicazione riguardo chi scenderà in campo, le prove per il match cominceranno soltanto da oggi. Dopo la sfida contro Salernitana e Atletico Madrid, considerando anche il prossimo impegno contro l’Atalanta, c’è margine per fare qualche ipotesi. A centrocampo, per cominciare, si scaldano Davide Frattesi e Kristjan Asslani. Resterebbero fuori Haan Çalhanoglu e Nicolò Barella, con quest’ultimo destinato a fare staffetta con Henrikh Mkhitaryan. Anche Alessandro Bastoni dovrebbe riposare, con inserimento, come braccetto, di Carlos Augusto. A quel punto, il primo cambio per Federico Dimarco a sinistra diventerebbe Buchanan. Attenzione, però, al possibile inserimento di Yann Bisseck al posto di Benjamin Pavard.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno