L’Inter programma la difesa del futuro: 7 nomi tra sogni e realtà − TS

L’Inter programma il futuro e lo fa come sempre in netto anticipo. C’è un reparto da rinsaldare, ossia la difesa. Sette i nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio.

LA LISTA − Un club solido e forte programma il proprio futuro con largo anticipo. Ecco, è quello che sta facendo l’Inter. Le operazioni Taremi e Zielinski vanno su questa direzione. C’è un reparto, che più di tutti merita nei prossimi anni un aggiornamento anche in termini anagrafici: ossia la difesa. Nel 2025 scadranno i contratti di due pezzi da novanta come Francesco Acerbi e Stefan de Vrij. Il primo avrà 37 primavere, l’olandese 33. Una rinfrescata sicuramente servirà. Marotta e Ausilio sono già al lavoro e hanno messo su una lista di sette nomi. Dai sogni Buongiorno e Scalvini, per i quali ci vorranno almeno 40 milioni per sbloccarli da Torino e Atalanta, fino ai giovani ed emergenti Leny Yoro del Lille (18 anni), già visionato da PSG e Real Madrid, e Jorrel Hato (17 anni) dell’Ajax e già vicino all’Arsenal. Sul taccuino rimane anche un altro torinista come Schhurs, fuori al momento per un brutto infortunio ai legamenti. Ma occhio ovviamente alla straordinaria politica dei parametri zero e in questa categoria potrebbero rientrarci proprio nel 2025 Jonathan Tah del super Bayer Leverkusen e titolare della Germania e Danilho Doekhi, difensore classe 1998 dell’Union Berlino. Insomma, la lista c’è, occorrerà presto fare una scrematura e tirare le somme.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini