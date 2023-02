Inter, occhi in Turchia per il futuro: interesse per un classe 2006

Nonostante il mercato, almeno fino alla prossima estate, si sia chiuso, in casa Inter si continua a lavorare per il futuro. Proprio in quest’ottica, secondo le notizie che arrivano dalla Turchia, la società nerazzurra ha messo gli occhi su un giocatore classe 2006 del Bursaspor

OCCHI IN TURCHIA – Si chiama Tughan Yildiz il centrocampista classe 2006 su cui ha messo gli occhi l’Inter (e non solo) per il futuro. A confermarlo ci ha pensato il presidente del Bursaspor, squadra in cui milita, che ai microfoni del portale turco ajansmanisa.com ha confermato l’interesse dei nerazzurri per il giocatore. Un motivo di orgoglio, come rivela il numero uno del club della città di Bursa, quello di ricevere sondaggi per un proprio giocatore da una delle «Squadre più importanti del calcio mondiale».