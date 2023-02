Paventi: «Skriniar titolare in Inter-Milan! In attacco due favoriti»

Andrea Paventi, in collegamento su Sky Sport, ha parlato dell’Inter, attesa dalla sfida contro il Milan in programma domenica alle 20:45

SCELTE – Queste le parole di Paventi: «Inter-Milan? Fino alla rifinitura Inzaghi rimescola molto le carte. Acerbi è favorito per essere titolare in difesa. La grande ed ulteriore esplosione di Lautaro Martinez: sta imparando a farsi dare il pallone, un giocatore totale e l’unico sicuro di una maglia da titolare lì davanti. Dzeko è favorito per fargli da partner: è stato determinante negli scontri diretti ed a Riyad. Sa affrontare queste partite. Lukaku ha bisogno di mettere altra benzina sia nel fisico che nella testa. Skriniar? Sarà titolare domenica sera. Metterà il massimo, nessuno ha dubbio si quello che potrà dare sul campo da qui alla fine della stagione».