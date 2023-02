Bergomi: «Inter, non pensare alla Supercoppa! Derby porta tante insidie»

Beppe Bergomi, in collegamento con Sky Sport 24, ha parlato dell’Inter attesa dal derby contro il Milan in programma domenica sera

MOTIVAZIONI – Questa l’analisi di Beppe Bergomi: «Inter arriva da un buon momento. La partita di Empoli è stata condizionata molto dall’espulsione di Skriniar. Contro l’Atalanta ho visto una squadra matura, ma il derby porta tante insidie. Se l’Inter pensa di essere superiore e di andare in campo da favorita sbaglia. È una partita diversa dalle altre e tante volte chi ha le motivazioni migliori. Una partita che pone mille insidie, l’Inter non deve pensare alla partita in Supercoppa. Milan? Quello che succede ai rossoneri è inspiegabile. Vederla giocare con la Roma in una certa maniera e poi andarla andare in difficoltà mentale, faccio fatica ad entrare nelle pieghe di una crisi profonda. Bisognerà capire l’atteggiamento solito, di grande aggressione, o aspetterà. Ma non è mai stato lo spirito del Milan di questi anni. Ma si ragiona per principi, sono giocatori giovani ma esperti. Nei momenti di difficoltà bisogna avere calma».

SERIETA’ – Bergomi commenta la vicenda relativa a Skriniar: «Una situazione difficile. Sulla serietà ed impegno del ragazzo fino a fine anno non ho dubbio. Ma l’aspetto emotivo entra in gioco: i tifosi si aspettavano un finale diverso. Lui deve essere bravo a reggere questa situazione. Mi viene in mente quello che è successo lo scorso anno con Kessie, ma col Milan le cose andarono bene. Sulla sua professionalità nessun dubbio, Inzaghi lo farà giocare ma non sempre».