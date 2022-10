Inter, nuovo nome dal Belgio: sul taccuino un talento che si ispira a Neymar – CM

Il mercato si sa, non dorme mai. L’Inter ha infatti messo da tempo gli occhi su un giovane profilo di talento, che nel frattempo ha già attirato l’attenzione di diversi top club. Anche perché sostiene di ispirarsi a… Neymar!

TALENTO DAL BELGIO – Il calciomercato è finito ufficialmente un mese e mezzo fa ma gli addetti ai lavori non si fermano. In Viale della Liberazione gli scout dell’Inter seguono i migliori talenti del panorama mondiale. L’obiettivo è bloccare il prima possibile i prossimi talenti. Uno di questi è sicuramente Antonio Nusa che, come riporta CalcioMercato.com, è da tempo sui taccuini nerazzurri. Si tratta di un classe 2005, stessa età di Valentin Carboni (vedi articolo) per intenderci, che gioca però nella Prima Squadra del Club Brugge, in Belgio. In patria sono sicuri che si tratterà della prossima cessione importante, dopo quella che ha riguardato Charles De Ketelaere e il Milan.

NEYMAR NORVEGESE – Nusa ha deciso di presentarsi a tutti segnando in Champions League, diventando così il secondo più giovane di sempre a segnare nella competizione europea. Il suo Brugge è tra l’altro primo nel Gruppo B con avversari come Porto, Atletico Madrid e Bayer Leverkusen. Nusa ha attirato su di sé le attenzioni di diversi top club europei e dice di ispirarsi a Neymar per via dei dribbling. L’Inter segue da vicino la situazione del giovane talento che incanta in Belgio ma non è l’unico club interessato a Nusa. Riuscirano gli uomini mercato nerazzurri guidati da Beppe Marotta e Piero Ausilio ad avere la meglio nella corsa all’ultimo talento scandinavo?

Fonte: CalcioMercato.com – Pasquale Guarro