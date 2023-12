Inter attenta sul mercato a gennaio, ma obiettivo chiaro – SI

Nel prossimo mercato di gennaio l’Inter non dovrebbe essere chiamata a particolari operazioni. C’è però comunque la possibilità di muoversi, anche non necessariamente per l’immediato. Da Sportitalia, Pedullà fa il punto.

QUALI MOVIMENTI A GENNAIO? – In Serie A tante squadre saranno chiamate a operare nel prossimo mercato di gennaio, per sistemare le rose. Fra di loro diverse big, ma Alfredo Pedullà toglie la capolista. Le sue parole in collegamento da Roma per Sportitalia Mercato: «L’Inter mi sembra la più insospettabile. Se dovesse capitare un’occasione bene, ma se l’occasione fosse marcare i parametri zero che l’Inter sta seguendo per giugno questa è la strada maestra».