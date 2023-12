Pagliuca: «Per l’Inter un vantaggio possibile dal… Milan! Sommer colpo»

Pagliuca non esclude ancora nemmeno il Milan dalla corsa per la Serie A, ma ritiene fondamentale cosa succederà a breve. L’ex portiere dell’Inter, intervistato da Gian Luca Rossi, elogia anche Sommer e la dirigenza per averlo scelto dopo Onana.

NOVITÀ – Gianluca Pagliuca è contento di Yann Sommer: «Per me non è una sorpresa, anche perché l’ho visto giocare in nazionale. Ahimè ci ha fatto anche soffrire: aveva parato lui un rigore a Jorginho. Le sue qualità sapevo quali sono: non è altissimo, però quando è in porta para. Stupito? No, ovviamente. Poi l’Inter ha fatto un colpo di mercato incredibile, perché ha preso André Onana a zero e l’ha rivenduto a tanti milioni. Poi ha preso Sommer pagando poco: un colpo di mercato fantastico, per un portiere comunque di livello mondiale. Anche a Cagliari all’inizio fece una parata decisiva, l’unico errore è col Sassuolo e non ricordo papere».

DA TITOLO – Pagliuca sulla Serie A: «Credo che l’Inter abbia buonissime possibilità di vincerla. Non avesse la Champions League direi 99,99%, invece la Juventus non ce l’ha e si concentrerà tutta sul campionato. Viene da due anni di magra e sarà l’antagonista numero uno, ma penso che l’Inter possa vincere il campionato e arrivare almeno ai quarti di Champions League. Chiudere primi nel girone? Ovviamente conta. Ma ricordo che nel 1998-1999 arrivammo primi col Real Madrid secondo, trovammo il Manchester United che era finito secondo nel suo girone e perdemmo. Con loro che vinsero la coppa. Il Milan può tornare? Dipende molto da cosa fa a Newcastle: se vince fa l’Europa League che non permetterebbe di mollare. Potrebbe essere un vantaggio dell’Inter che il Milan si qualifichi, non dico per la Champions League ma per l’Europa League. Non escludo nemmeno il Napoli, punito da episodi con Real Madrid e Inter».